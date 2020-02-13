Престарелая Бабкина похвасталась молодым любовником

Трижды бабушка недавно выложила в своем инстаграм-аккаунте несколько фотографий с отдыха. На них артистка позирует в коротком блестящем платье, которое выгодно подчеркивает смуглую после загара кожу, а дополняют образ крупные украшения на пальцах и груди. Надежда Бабкина сделала легкий макияж, а волосы убрала в пышную прическу.
Рядом с ней – ее мужчина, с которым она уже год строит отношения. Избранника зовут Евгений Гор. Судя по подписи, пара провела романтический вечер в кругу друзей, которые запечатлели пару на фоне ночного океана. Влюбленные светятся от счастья и радостно улыбаются в камеру.
Поклонники рассыпались в комплиментах. "Прекрасно выглядите", "Замечательно смотритесь", "Какая Вы молодец! Живете на полную катушку", "Такие вы хорошие", "Прекрасный вид, но вы ещё прекрасней!", – написали фолловеры Народной артистки.
Стоит отметить, что Надежда Бабкина отлично выглядит для своего возраста. Она смело носит короткие платья, откровенные костюмы и молодежные футболки. Женщина не стесняется выглядеть смешно или глупо, много смеется и не собирается на пенсию.
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