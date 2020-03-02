"Слюни текли": Успенская накачала больную дочь наркотой

Вся страна следит за драмой в семье певицы Любови Успенской. Мать и дочь рассказывают в эфирах и соцсетях такие ужасы друг о друге, что страшно. Наследница артистки Татьяна Плаксина выдала очередную порцию откровений.

"Она меня терроризирует и угнетает с детства, – сообщила Таня. – У нее постоянные эмоциональные перепады. То "ты моя самая любимая принцесса", то "ты никто, ты ничто". Когда я пела или писала музыку, она меня затыкала. Мама плела интриги, чтобы у меня не было никаких контактов, рушила мою дружбу. Она постоянно меня унижала, давила".

Хрупкая психика девушки подобного отношения не выдержала. "В 17 лет я резала вены – хотела показать маме, как мне больно. Жить с тираном очень тяжело, но я не могла уйти – я очень любила свою маму", – призналась Плаксина.

Однако настоящая драма ждала дочь Успенской впереди. "После аварии я немножко присела на запрещенные препараты, курила травку. Но она сама мне ее предоставляла. Она хотела сломать меня любыми путями. Положила меня в Испании в психиатрическую клинику. Там врач сказала маме: "Ваша дочь здорова, а помощь нужна Вам!" После этого меня перевезли в психушку в Сербии. Там меня закололи, и я была как овощ – у меня слюни текли, месячные остановились. А потом отослали в наркологическую клинику в Таиланд, где более жесткие условия. Сейчас я чиста..."

Татьяна не может опомниться до сих пор, а родной человек лишь подливает масла в огонь. "Мама угрожала, что вызовет санитаров – меня заколют и заберут", – цитирует 30-летнюю Плаксину журнал "Откровения звезд".