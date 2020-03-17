Успенская пригвоздила Борисова после показа ее странной дочери в Америке

Сбежавшая в США Татьяна Плаксина, единственная дочь певицы Любови Успенской, рассказала о том, как живет вдали от именитой родительницы. Артистка выступила с комментариями.

Для начала Любовь Успенская отметила, что после разразившегося скандала ушла с головой в работу. Она занялась творчеством, отправилась на гастроли, чтобы отвлечься от конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной, обвинившей ее в многолетнем физическом и моральном насилии.

Певица отметила, что время не лечит, но расставляет все по своим местам, и теперь артистка ждет, когда это случится. Исполнительница убеждена, что никому не нужна правда, что журналисты гонятся только за "хайпом" и рейтингом. В итоге, по мнению Успенской, получается далекий от реальности спектакль.

"Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она – правда", – заявила Любовь. Она накинулась на шоу Первого канала, где 16 марта было показано, как живет Татьяна Плаксина вдали от матери. "Программа "Пусть говорят" превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о какой-то помощи они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане, во мне, во всех нас", – высказалась певица.

Ведущий передачи Дмитрий Борисов отправился в США, чтобы поговорить с дочерью артистки. Татьяна Плаксина пожаловалась, что мать без разрешения выставила напоказ ее несчастье, в результате которого та сломала челюсть в нескольких местах и лишилась зубов. После этого, убеждена Таня, и началась война.

Плаксина таже заявила, будто в Америке ее преследуют. Она высказала мнение, что это люди, подосланные Успенской. В "Инстаграм" певица компетентно заявила, что за эти откровения ее дочь получила гонорар в размере 15 тысяч долларов. Артистка уверена, что это не конец. "Из-под молотка втридорога только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья! Не пропустите!" – не без грустной иронии завершила пост Любовь.

Зрители негативно высказались в адрес обеих дам. Любови Успенской досталось за то, что она не смогла вовремя отпустить дочь в свободное плавание, а Татьяну Плаксину обвинили в неадекватном состоянии и назвали странной. Впрочем, нашлись и те, кто пожалел артистку.