Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Тома Хэнкса

В своем инстаграм-аккаунте молодой человек рассказал, что у Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон нет выраженных симптомов коронавируса. Чувствует себя пара удовлетворительно.
По словам наследника актера, они проходят все необходимые процедуры. Честер заявил, что волноваться поклонникам не о чем. Не паникуют и его родители.
Напомним, Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом в Австралии. Сначала они почувствовали недомогание и подумали, что простудились. После появления других признаков болезни, озноба и боли в теле, пара обратилась к медикам, сдав анализы. По результатам стало известно, что у Хэнкса коронавирус.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году артистам исполнилось по 63 года. Известно, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, так что Том Хэнкс с женой в группе смертельного риска. Страшная инфекция затронула уже свыше 120 тысяч человек по всему миру. Более 4,6 тысячи скончались.
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