У Стаса Пьехи не стоит: певец сделал ошеломительное признание

По словам исполнителя, он будет работать в новогоднюю ночь. Ведь все проводят время с семьями, а музыкант одинок. Его сын Петр, которого ему подарила экс-супруга Наталья, конечно, проведет праздник с мамой.
Тем временем, музыкант не расстраивается. Он утверждает, что выступления с 31 декабря по 1 января всегда наполняют его энергией.
Пьеха рассказал, что в его жилище праздничного настроения тоже нет. У него даже новогоднее дерево не стоит, пишет Teleprogramma.pro. Артист признался, что хотел бы провести Новый год с сыном, но из-за плотного рабочего графика это затруднительно.
"Так как в Новый год я нахожусь не дома, елку не ставлю и квартиру тоже никак не украшаю", – с легкой грустью признался Стас.
Несмотря на то, что к подаркам исполнитель относится довольно спокойно, есть то, что он бы хотел получить с превеликим удовольствием. По его словам, это квартира в 200 квадратных метров в центре Москвы.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Ненависть к родителям.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.