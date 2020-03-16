У известного певца усохло легкое из-за коронавируса

Певец Николай Трубач стал одним из именитых гостей на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Артист признался, что переболел коронавирусной пневмонией.

Фигуристы Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, певица Маша Распутина, балерина Анастасия Волочкова, телеведущаяч Елена Ханга, шоумен Вячеслав Манучаров и многие другие оказались в студии на телеканале НТВ, чтобы обсудить способы борьбы с пандемией коронавируса, свирепствующего в мире.

Из-за этого недуга закрылись магазины и прочие общественные места, границы между странами, отменились крупные спортивные и культурные мероприятия, зато ввели карантин. Говорят, что в итоге, коронавирусом переболеет до 80% всего населения планеты.

Певец Николай Трубач, прославившийся благодаря дуэту с Борисом Моисеевым и таким хитам как "Голубая луна", "Скрип колеса", признался, что уже переболел коронавирусом. Вообще, пневмонией он страдал аж пять раз. А вот коронавирусная его сразила два года назад. "Это ужасная вещь, на самом деле... Это боль страшная, потому что в районе ребер находятся нервные окончания, очень чувствительные. Поэтому коронавирусная пневмония, у меня, во всяком случае, была такая, что это как будто ты сломал с двух сторон все ребра", – поделился впечатлениями Николай Трубач.

Сидящая рядом балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать ужаса и даже закрыла лицо руками. Впервые, по словам артиста, он заболел пневмонией 20 лет назад, а потом в течение восьми месяцев страдал от этой болезни еще четыре раза. Причем это были тяжелейшие двусторонние пневмонии, после которых он сам не понимает, как выжил. "У меня вообще усохла нижняя доля правого легкого, вообще ее нету", – компетентно объявил певец.

Он рассказал, что у него был абсцесс и прочие неприятные вещи. А все потому, что артист запустил болезнь. Пневмония развилась у него стремительно, буквально в течение суток. Он был на гастролях в Баку, приехал в прекрасном настроении, у его жены был день рождения, и он вечером играл на рояле, а уже утром певец не мог даже двигаться и впал в беспамятство. Исполнителя даже увезли в реанимацию. Николай Трубач уточнил, что у него даже симптомов не было: ни кашля, ни температуры.