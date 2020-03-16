Леди Гага отказалась от родителей из-за коронавируса

Известие об эпидемии всполошило многих, в том числе представителей российского и зарубежного шоу-бизнеса. Голливудская звезда Леди Гага не стала исключением.
Накануне певица публично заявила о своем решении самоизолироваться. Об этом она рассказала на личной странице в инстаграм-аккаунте.
Примечательно, что Леди Гага отказалась даже от встреч с родителями и бабушками. Артистка призналась, что очень хотела бы увидеть своих близких. Тем не менее она отдает себе отчет в том, что сейчас этого делать не стоит во избежание заражения. Светская львица сидит дома в компании своих питомцев – трех французских бульдогов.
По словам исполнительницы, к такому радикальному решению она пришла после разговора с некоторыми учеными и медиками. "Самое полезное, что мы можем сделать, – это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями", – высказалась обеспокоенная звезда.
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