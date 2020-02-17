Тарзан взбудоражил народ обнаженным видом

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, не устает удивлять своими фотографиями пользователей соцсетей. Снимки с голым торсом заполонили его инстаграм-аккаунт. Но на этот раз артист-стриптизер, по мнению некоторых подписчиков, перешел все границы.
Тарзан сделал фотографию через зеркало в абсолютно голом виде, прикрыв лишь интимное место статуэткой в виде коня. Сергею снимок показался забавным и он решил его оригинально подписать.
"Композиция "ДВАКОНЯ" . холст,масло(сливочное)имульгаторы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – прокомментировал Глушко.
Мнение подписчиков на счет такой "картины" разделились. Некоторые поклонники похвалили Тарзана за смелость и восхитились его безупречным телом. Другие же обрушились на Сергея с критикой.
"Зачем выставлять своё тело? Смешно!";
"Задолбал своей обнаженкой....есть еще что показать или это предел его возможностей?";
"Всё порнография на уме! Стыдобище и позор, очень унизительно!", – прокомментировали пользователи "Инстаграм".
Досталось и супруге артиста Наташе Королевой. Поклонники удивлены выдержке певицы, которая не обращает внимание на публикации своего мужа и не ревнует. Подписчики считают, если Наталье, действительно, все равно на такие снимки, то она идеальная женщина.
Напомним, что Тарзан в День всех влюбленных поздравил подписчиков необычной валентинкой. Он сфотографировал свой торс и выделил его в фоторедакторе красным сердцем.
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