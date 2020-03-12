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"Очень симпатичный": Андрея Малахова приметили с маленьким сыном

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева стали родителями в конце 2017 года. С тех пор ни единого фото их первенца не утекло в Сеть. Однако есть люди, которые видели ребенка.
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Любитель покопаться в чужом грязном белье, Андрей Малахов тщательно охраняет от посторонних глаз личную жизнь. Скандально известный ведущий почти не дает интервью, крайне редко выходит в свет (и почти никогда – с супругой), не снимается в шоу, кроме передач "Привет, Андрей" или "Прямой эфир".

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

О том, что в семье шоумена грядет пополнение, стало известно, когда Наталье Шкулевой уже было невозможно спрятать большой живот под одеждой. Сын Александр появился у пары в ноябре 2017 года. Однако до сих пор телеведущий не показывал ребенка никому и ни за какие деньги (а можно не сомневаться, что их предлагали) не согласился на семейную фотосессию.

И все же есть люди, которые не раз видели Андрея Малахова и его близких в неформальной обстановке. Речь идет о работниках ресторанов, расположенных в доме шоумена в центре Москвы. Один сотрудник заведения отметил, что ежедневно из-за телеведущего "поток народа". По его словам, люди приходят просить помощи у Малахова. А еще есть те, кто желает попасть к нему на шоу.

Ради Андрея поклонницы украсили стены его дома вьющимися растениями и цветами. Охранник охарактеризовал шоумена хорошим человеком, который не отказывает никому в просьбе сфотографироваться и всегда здоровается. "Вот буквально вчера видел его: он приехал на своем сером мерседесе, вышел с ребенком на руках. Светленький такой мальчишка, очень симпатичный", – цитирует его "Собеседник".

Он отметил, что здесь живет и мать Андрея Малахова. "То в храм идет, то на такси куда-то едет. Она старенькая уже, с тростью ходит", – сообщил охранник. Отметим, что до недавнего времени мать телеведущего проживала в родном городе Апатиты. Она работала воспитателем, а потом заведующей в детском саду. Вероятно, теперь женщина занимается воспитанием внука.

Автор: 12 марта 2020, 13:56
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"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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