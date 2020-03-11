Дана Борисова обрекла дочь на голодную смерть

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Среда
11 марта
Лента новостей
13:49
Мужчины снова выбирают пышек
13:25
Причины и признаки низкой самооценки
13:11
Российским туроператорам предрекли банкротство из-за коронавируса
12:32
Обращаться только на "Вы": актриса Антоненко высказалась о работе с Биковичем в сериале "Магомаев"
12:26
Московских собачников предупредили об угрозе
12:17
Пешком быстрее: на дорогах Подмосковья ужесточат скоростной режим
12:08
Депутаты будут разъяснять поправки к Конституции до общероссийского голосования
11:57
В Минфине рассказали о будущем цен на бензин после падения рубля
11:48
Мишуков из "Содержанок" о разводе и последующих похоронах: Одиночество прибило меня
11:45
Уральский полицейский напал на почтальонов и объявил себя в розыск
11:24
Дума приняла поправки к Конституции в третьем чтении
10:55
Кейт Миддлтон появилась перед публикой в обносках
10:41
Зима не сдается: москвичам пообещали возвращение холодов
10:29
"У нее 84 телефона и столько же помощниц": Власкин о работе с деловой Собчак и роли в фильме "Номер один"
10:27
Олимпийские игры 2020 года хотят перенести на несколько лет из-за коронавируса
10:18
Под Иркутском семья с двумя с детьми заживо сгорела при пожаре
09:51
"Его сердце остановилось": у известного дизайнера умер новорожденный ребенок
09:46
Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России
09:09
Возвращение легенды: Должанский снова станет участником "Дома-2"
09:04
Бузову сравнили с "портовой девкой" после попытки повторить за Волочковой
09:00
Мексиканский полицейский рискнул жизнью и спас россиянина от обстрела
08:52
Оксана Самойлова вышла на связь после загадочного инцидента с Джиганом
08:35
Более 30 погибших: коронавирус начал убивать американцев
08:27
Какие товары подорожают сильнее всего из-за падения рубля
08:03
Рубль отыгрывает позиции после резкого обвала
06:12
На карьере блогера-фармацевта после банной вечеринки в Москве поставили крест
04:37
Мечтающая набрать вес Боня днями морила себя голодом
02:19
"Генералиссимус": народ перепутал Шейк с мужиком
00:09
Гороскоп на сегодня, 11 марта
21:54
Медики предостерегли звезд шоу-бизнеса от страшных последствий обычной простуды
21:54
Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян
21:49
Будет сын: объявлено о пополнении в семье Бородиной
21:48
Воткнули нож в гланды: рэпер Моргенштерн попал в больницу
21:19
В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля
21:02
Иосиф Пригожин лишился миллионов из-за падения курса рубля
21:00
Паника скоро прекратится: эксперты предупредили россиян об укреплении рубля
20:35
"На таких шоу делать нечего": раскрыта правда о раздоре между Кудрявцевой и Резниками
20:18
Под Москвой задержали серийных похитителей икон
19:33
В Томске мужчина с молотком устроил погром в магазине техники
19:15
Взгляд в будущее: Kusto Group формирует животноводческий комплекс Казахстана
19:02
Больная раком женщина бросила мужа ради секса с сотней партнеров
19:00
В Уфе женщина в одних трусах пыталась поймать такси
18:42
Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят
18:01
Помолодевшая Долина врезала Пугачевой
17:53
На Ладожском озере пропали три рыбака
17:42
"Почти Волочкова": лежащую с задранной ногой на улице Собчак распекли
17:32
Родившая четвертого ребенка жена собралась развестись с Джиганом
17:24
"Черный понедельник" больно ударил по богатейшим людям мира
16:59
Госдума одобрила поправки к Конституции во втором чтении
16:44
Стала известна дата выхода песни Little Big для "Евровидения"
16:40
Выживут только алкоголики: настоящий хоррор в центре Москвы
16:40
Шведская семья: Соколовский поцеловал нового мужчину Дакоты
16:33
Поворотный момент: стирай и мой при 30°С
16:31
В московском детском саду женщина убила охранника
16:25
"Испорченные!": Агутин плюнул в коллег по сцене
16:20
Паломничество в Иерусалим: орган и дудук
16:17
Сокровища туманного Альбиона: музыка Великобритании
15:55
Звезда сериала "Папины дочки" вспылила из-за обещания одинокой старости
15:54
"Там видно будет": Путин рассказал о президентстве после 2024 года
15:51
Стилистом Волочковой стала ее домработница
15:44
В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену
15:23
Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков
15:17
Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму
15:13
Солист Little Big сыграл свадьбу
15:12
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
15:03
Отправленная на карантин Рудковская рассказала о своем состоянии
14:56
Семейные тайны: родня Пороховщикова борется за многомиллионное наследство в эфире "Пусть говорят"
14:48
"Ты заслужил": Подольская о расставании после появления в свете без Преснякова
14:48
Житель Подмосковья зарезал мать в ходе ссоры
14:48
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
14:44
Под Москвой банда вымогателей похитила мужчину
14:39
Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы
14:37
"Это такой же ребенок": названа причина разлада в семье оскандалившегося Джигана
14:32
Под Челябинском психически больной мужчина избил сторожа
14:31
Россиян удивили неожиданным условием досрочного выхода на пенсию
14:22
Скончалась заслуженная артистка России
14:11
Официальный курс евро значительно вырос
14:03
Китайских детей познакомят с российским мультиком "Маша и Медведь"
13:54
"Больше показать нечего?": раздетая Шурыгина взбесила народ
13:50
"Дни.ру" дарят билеты: шоу группы Iron Maiden
13:48
Ведущая Маша Малиновская рассказала о борьбе с раком
13:36
Султан Сулейман из "Великолепного века" вновь стал отцом
13:35
"Запросила много": Кравченко рассказала об уходе Артемьевой из "Сватов"
13:27
Скандал: принцу Гарри и Меган Маркл запретили приближаться к алтарю в церкви
13:25
На Урале рабочий погиб во время ремонта цеха
13:20
Правила ЗОЖ, которые работают
13:17
Прогнозы неутешительны: падение рубля затянется на несколько месяцев
13:16
"Месяц лицом в стенку": известная актриса пережила потерю ребенка
13:15
Дума рассматривает поправки к Конституции во втором чтении
13:13
10 фатальных причин бесплодия
12:53
Дочь наконец сообщила о состоянии парализованной Анастасии Заворотнюк
12:37
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса
12:36
В Иркутске недовольная россиянка разгромила аптеку
12:28
"Она меня бросила": актриса Марина Александрова рассталась с любовником
12:22
Разбить голову о булыжник и утонуть: актриса из сериала "Невеста комдива" оказалась в опасности
12:09
МКБ успешно завершил обновление автоматизированной банковской системы
12:07
Катастрофа: рубль летит вниз с оглушительной скоростью
12:02
"Это чушь": Путин отреагировал на провокационные высказывания Зеленского о ВОВ
12:01
"Боль от потери": Еремеев высказался о внезапном уходе Шепелева
11:42
Синявская впервые высказалась о Биковиче в образе Магомаева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная звезда "Холостяка" устроила в эфире истерику
Лазарев разрыдался на публике (видео)
"Кошмар": Джиган после скандала с женой изменился до неузнаваемости
"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком
Стало последней каплей в отношениях? Муцениеце призналась в психическом расстройстве
Мясников раскрыл реальную причину ухода Михалковой из шоу "Уральские пельмени"
Шоу-бизнес

Дана Борисова обрекла дочь на голодную смерть

Фото: instagram.com/danaborisova_official
На телеканале НТВ вышла передача "Основано на реальных событиях", где близкие откровенно рассказали об алко– и наркотической зависимостях Даны Борисовой. Дочь телеведущей Полина Аксенова в красках рассказала, как родительница не покупала ей поесть, и она пропускала школу, потому что "маме вообще было пофиг".
прочитано 642 раза

Несколько лет назад стало известно, что у Даны Борисовой тяжелая зависимость от спиртного и запрещенных препаратов. Об этом рассказала на всю страну мать телеведущей на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" (когда тот еще работал на "первой кнопке"). Впоследствии, кстати, именно с его помощью Дану Борисову удалось отправить на реабилитацию в Таиланд, где та успешно поборола привычки.

ПО ТЕМЕ

"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге

Дана Борисова рассказала о своей борьбе с наркоманией

Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

А теперь на НТВ вышла первая часть из трех программы "Основано на реальных событиях". В ней Дана Борисова сама откровенно рассказала о том, как пристрастилась к спиртному и наркотикам. Она призналась, что начала запивать горе, когда из ведущих ее разжаловали до светского корреспондента. В результате телеблондинка сильно располнела.

Ей на помощь пришел молодой продюсер Тима Брик. Он посоветовал ей некие таблетки, благодаря которым та могла бы похудеть буквально на глазах. Дана согласилась. Потом оказалось, что это наркотики. Из-за них, по словам Борисовой, она и вправду похудела, потому что они напрочь отбивали аппетит, но зато дарили энергию и позитив.

Однако эти пристрастия довели Дану Борисову почти до невменяемого состояния. Так, она перестала обращать внимание на маленькую дочь Полину, которая в силу возраста просто не понимала, что происходит с ее родительницей. Да и состояние самой блондинки стремительно ухудшалось. "Помню тот момент, что мама тогда постоянно делала капельницы", – отметила Полина Аксенова.

Она объяснила, что тогда не знала и не понимала, что такое наркотики и алкоголь. "Ну, я понимала, что с мамой что-то не то. Мне, конечно, было очень трудно", – призналась девочка. Она рассказала, что в четвертом классе лишь полгода посещала школу. "Вообще забила на учебу, а если и ходила, то... То есть маме вообще было пофиг, одним словом", – заявила Полина.

К этому времени, как отмечается в программе, Дана Борисова нигде не работала, часто у нее не было денег, чтобы купить еды, А все, что появлялось из финансов, она тратила на алкоголь и наркотики. Свою дочь Полину она обрекла буквально на голодную смерть. Поэтому девочке самой приходилось заботиться о себе. "Питалась абсолютно неправильно. Ну, потому что мама мне ничего не покупала поесть..." – объяснила Аксенова.

Сейчас Дана Борисова не стесняется говорить откровенно о своих зависимостях и даже прорекламировала программу у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала фото и видео анонса.

Автор: 11 марта 2020, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян
"Там видно будет": Путин рассказал о президентстве после 2024 года
Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Озвучили сенсационную причину внезапного появления Заворотнюк
"Шура идет на миллион": Галкин жестко разыграл мать известного певца в эфире своего шоу
Звезда сериала "Тайны следствия" призналась в романе с Булановой
"Так глупо": Пригожина затравили в Сети за оскорбление россиян

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

"Пьяная!": Полину Гагарину сняли в странном состоянии после слухов о разводе

Певица приняла участие в съемках юмористического шоу
Шоу-бизнес

Дочь наконец сообщила о состоянии парализованной Анастасии Заворотнюк

Женщина прервала молчание
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вышла на связь после загадочного инцидента с Джиганом

Женщина оставила интригующую запись
Шоу-бизнес

Будет сын: объявлено о пополнении в семье Бородиной

Появились сенсационные данные

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 марта
Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные
Гороскоп на выходные, 7, 8 и 9 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+