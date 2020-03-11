Дана Борисова обрекла дочь на голодную смерть

На телеканале НТВ вышла передача "Основано на реальных событиях", где близкие откровенно рассказали об алко– и наркотической зависимостях Даны Борисовой. Дочь телеведущей Полина Аксенова в красках рассказала, как родительница не покупала ей поесть, и она пропускала школу, потому что "маме вообще было пофиг".

Несколько лет назад стало известно, что у Даны Борисовой тяжелая зависимость от спиртного и запрещенных препаратов. Об этом рассказала на всю страну мать телеведущей на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" (когда тот еще работал на "первой кнопке"). Впоследствии, кстати, именно с его помощью Дану Борисову удалось отправить на реабилитацию в Таиланд, где та успешно поборола привычки.

А теперь на НТВ вышла первая часть из трех программы "Основано на реальных событиях". В ней Дана Борисова сама откровенно рассказала о том, как пристрастилась к спиртному и наркотикам. Она призналась, что начала запивать горе, когда из ведущих ее разжаловали до светского корреспондента. В результате телеблондинка сильно располнела.

Ей на помощь пришел молодой продюсер Тима Брик. Он посоветовал ей некие таблетки, благодаря которым та могла бы похудеть буквально на глазах. Дана согласилась. Потом оказалось, что это наркотики. Из-за них, по словам Борисовой, она и вправду похудела, потому что они напрочь отбивали аппетит, но зато дарили энергию и позитив.

Однако эти пристрастия довели Дану Борисову почти до невменяемого состояния. Так, она перестала обращать внимание на маленькую дочь Полину, которая в силу возраста просто не понимала, что происходит с ее родительницей. Да и состояние самой блондинки стремительно ухудшалось. "Помню тот момент, что мама тогда постоянно делала капельницы", – отметила Полина Аксенова.

Она объяснила, что тогда не знала и не понимала, что такое наркотики и алкоголь. "Ну, я понимала, что с мамой что-то не то. Мне, конечно, было очень трудно", – призналась девочка. Она рассказала, что в четвертом классе лишь полгода посещала школу. "Вообще забила на учебу, а если и ходила, то... То есть маме вообще было пофиг, одним словом", – заявила Полина.

К этому времени, как отмечается в программе, Дана Борисова нигде не работала, часто у нее не было денег, чтобы купить еды, А все, что появлялось из финансов, она тратила на алкоголь и наркотики. Свою дочь Полину она обрекла буквально на голодную смерть. Поэтому девочке самой приходилось заботиться о себе. "Питалась абсолютно неправильно. Ну, потому что мама мне ничего не покупала поесть..." – объяснила Аксенова.

Сейчас Дана Борисова не стесняется говорить откровенно о своих зависимостях и даже прорекламировала программу у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала фото и видео анонса.