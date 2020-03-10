Муж увез стремительно постаревшую Стриженову подальше

В честь Международного женского дня Екатерина Стриженова получила от мужа в качестве подарка билеты в Крым. Популярная телеведущая провела эти дни, наслаждаясь морским воздухом, солнцем, криком чаек, шумным бризом, прогулками и посещением ресторанов. По дороге в один из них Стриженова купила чебурек. "Слаба! Остановите меня!" – обратилась к общественности телеведущая, опубликовав видео, на котором ест мясо в тесте.
Панику артистки понять можно, ведь в прошлом году она приложила немало усилий, чтобы сбросить лишний вес. Екатерине вот-вот исполнится 52 года (но кто даст?!), а в таком возрасте килограммы уходят медленно. Тем не менее ведущая "первой кнопки" смогла добиться определенных успехов, которые с гордостью продемонстрировала под Новый год.
И вот теперь Стриженова сорвалась. Впрочем, поклонников порадовало видео. Они рассыпались в комплиментах и отметили, что иногда можно дать слабину.
"Боже мой! Я чуть язык не проглотила!" – высказалась то ли бывшая, то ли нынешняя супруга актера Марата Башарова Елизавета, подарившая ему несколько лет назад сына Марселя.
"Почему загоняете себя в какие-то рамки? Хочется – надо кушать, надо брать, надо делать. Живем один раз. Просто не злоупотребляйте, вот и все. Если это есть – надо брать", – прокомментировала другая подписчица инстаграм-аккаунта Екатерины.
Ранее телеведущая опубликовала фото, на котором предстала резко постаревшей. Так она поддержала созданную для пожилых людей программу "Московское долголетие".
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