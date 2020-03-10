Бросивший Аллу Пугачеву с детьми Максим Галкин написал весточку жене (видео)

Сначала Максим Галкин выложил в свой инстаграм-аккаунт видео, посвященное всем женщинам сразу. При этом в кадре предстали его близкие – возлюбленная Алла Пугачева и наследники Лиза и Гарри. Юморист нашел множество теплых слов в адрес представительниц прекрасного пола.
Затем Максим Галкин решил поздравить своих близких второй публикацией. Он разместил ролик под песню Кристины Орбакайте. На видео предстает Примадонна, ее дочери Кристина и Лиза, а также внучка Клава.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Дискриминация азиатов
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?