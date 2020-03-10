Бросивший Аллу Пугачеву с детьми Максим Галкин написал весточку жене (видео)

Максим Галкин не смог провести Международный женский день с Примадонной, поскольку находится на гастролях. Он поздравил жену, дочь Лизу и других родственниц в соцсети.



Сначала Максим Галкин выложил в свой инстаграм-аккаунт видео, посвященное всем женщинам сразу. При этом в кадре предстали его близкие – возлюбленная Алла Пугачева и наследники Лиза и Гарри. Юморист нашел множество теплых слов в адрес представительниц прекрасного пола.

Затем Максим Галкин решил поздравить своих близких второй публикацией. Он разместил ролик под песню Кристины Орбакайте. На видео предстает Примадонна, ее дочери Кристина и Лиза, а также внучка Клава.