"Это пытка!": Стриженова подвергла себя смертельной опасности

Екатерина Стриженова совершила поступок, который показался поклонникам рискованным. Телеведущая надела на голову пакет и изобразила приступ удушья.



Екатерина Стриженова обнародовала резонансный пост не просто так. Актриса хотела привлечь внимание публики к проблемам с поставками в Россию импортных лекарств для лечения редкого наследственного заболевания – муковисцидоза.



"Как страшно, когда тебе нечем дышать, еще страшнее когда задыхается твой ребенок или близкий тебе человек. Это пытка! Люди с муковисцидозом задыхаются без жизненно необходимых, проверенных во всем мире лекарств. Сегодня, в международный день редких заболеваний, я хочу привлечь внимание к страданиям этих людей. Мы уже делали программы в их поддержку, привлекали экспертов... но с начала этого года умерло 9 человек", – написала ведущая Первого канала в своем "Инстаграм". Стоит отметить, что в данной акции приняли участие многие другие блогеры.

Ранее Екатерина Стриженова призналась, что отправилась на консультацию к пластическому хирургу. Доктор красоты осмотрела женщину и рассказала, как происходит обычная операция по подтяжке. "К 8 Марта решила сделать рубрику #недоводименядосовершенства. Первый мой поход – к #пластическийхирург (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Екатерина Стриженова.

