"Всю жизнь ходила с протянутой рукой": всплыли шокирующие данные о Пугачевой

Несколько дней назад Михаил Муромов дал откровенное интервью. Исполнитель обвинил Аллу Пугачеву в том, что она загубила его музыкальную карьеру. По словам певца, Примадонна платила своим друзьям на телевидении, чтобы они не показывали его в эфире.
С артистом не согласился критик Сергей Соседов. "Это глупо считать, что Пугачева загубила чьи-то карьеры. Это просто смешно, как будто она была семи пядей во лбу и какой-то злой феей, которая по мановению волшебной палочки могла кому-то открывать и закрывать доступ на телевидение", – отметил эксперт.
Сергей Соседов напомнил, что выступления Примадонны тоже нередко вырезали из эфира в период, когда песня Михаила Муромова "Яблоки на снегу" звучала на каждом телеканале. Так, в 1986 году из новогоднего "огонька" убрали "Белую панаму", а в 1987 году – "Крысолова", сообщает Nation News.
Также эксперт высмеял слова о том, что Алла Пугачева якобы платила телевизионщикам. По его мнению, такая мысль может возникнуть только "в воспаленном мозгу нездорового человека". "Она всю жизнь ходила с протянутой рукой и рассказывала, какая она нищая, что у нее ничего нет", – поделился сенсационными деталями Сергей Соседов.
В то же время критик допустил, что Примадонна могла по дружбе просить знакомых людей, которые работали на телеканалах, убрать конкурента из рейтинговой передачи. Однако в таком случае ответственность лежала не на Алле Пугачевой, а на программном директоре.
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