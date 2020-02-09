"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" Михаил Муромов сделал сенсационное заявление. Артист обвинил Аллу Пугачеву в том, что она разрушила его музыкальную карьеру. Разразившийся скандал прокомментировал эксперт.

В откровенном интервью Михаил Муромов признался, что всегда состоял в непростых отношениях с Примадонной. Певица видела в нем опасного конкурента и поэтому всячески препятствовала развитию его карьеры. Так, Алла Пугачева распорядилась, чтобы исполнителя "Яблоки на снегу" больше не показывали по телевидению.

"У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды... Всех убрала эта Алла", – цитирует его издание "Собеседник". По словам певца, артистка хорошо относилась только к тем мужчинам, которые могли помочь ей продвинуться вперед.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян отметил, что Михаил Муромов не первый артист, который обвинил в своих неудачах на музыкальном поприще Примадонну. По словам блогера, к нему не раз обращались "угасшие звезды шоу-бизнеса" с жалобами на Аллу Пугачеву.

Вадим Манукян добавил, что если найдутся свидетели, которые подтвердят слова исполнителя песни "Яблоки на снегу", или артисты с подобной историей, то это приведет к "Пугачева-гейту". Популярная исполнительница станет жертвой травли СМИ и общественности.

"Представьте, все наши потускневшие звезды по цепочке начнут делиться воспоминаниями о загубленных карьерах, а в результате может появиться что-то вроде аналога западного движения #meetoo, из-за которого у Харви Вайнштейна возникли серьезные проблемы", – подчеркнул эксперт.

Однако в России общество редко верит "слезливым историям из далекого прошлого". "Впрочем, возможно, история с заявлением Муромова это изменит, и тогда Пугачевой придется несладко. Так что, возможно, загубленные Аллой Пугачевой таланты уже сейчас готовятся предъявить ей счет", – приводит слова Вадима Манукяна РИА ФАН.