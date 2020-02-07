Пелагею заподозрили в невменяемости после заявлений о травле

Скандальный блогер Лена Миро утверждает, что исполнительница в своем видеообращении фактически призналась, что считает бывшего возлюбленного "клиническим идитом". Кроме того, писательница насмехается над заявлением певицы Пелагеи о травле.
"Оказывается, весь тот трындец, что льется потоком на Пелагею, по ее мнению, является заказом. Ну, кто-то ее заказал, и она знает, кто. Травля Пелагии, по ее мнению, обусловлена желанием недругов выбить почву из-под ее толстых рожавших ног. Загадочные для нас, но не для Пелагеи люди просто мечтают контролировать миллионы ее бывшего мужа. То есть, Пелагея уверена, что ее заказали, чтобы навсегда рассорить с примитивным Телегиным и взять под контроль его миллионы", – не без иронии повествует Миро.
Громкие заявления певицы Пелагеи о том, что ей не нужны миллионы экс-супруга лишь наталкивают Лену на мысль об обратном. Кроме того, по мнению блогерши, этим певица в очередной раз доказывает недееспособность Ивана.
"В себе ли эта громогласная женщина? Я не знаю. Странно это все – увести человека, которого считает форменным идиотом, из-под контроля жены, затем выйти замуж за дурачка самой, родить от имбицила ребенка, не боясь последствий. Причем, что примечательно, Пелагея сама считает идиотом Телегина, а не какие-то там злопыхатели", – резюмировала Миро.
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