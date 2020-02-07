"Рыдала от бессилия": Тодоренко впала в отчаяние из-за проблем с ребенком

Девушка выложила в своем инстаграм-аккаунте снимок с сыном. Она также поделилась подробностями первых месяцев жизни ребенка.

Телеведущая выложила в микроблоге пост с отдыха, на который отправилась с сыном без мужа Влада Топалова. На снимке малыш спит в гамаке на фоне океана. В подписи к фотографии Регина Тодоренко трогательно обратилась к супругу и заверила, что их чадо под защитой. "Папа @vladtopalovofficial (ник Топалова в "Инстаграм". – Прим. ред.), не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих лапах", – написала она.

Девушка поделилась трудностями, с которыми столкнулась, когда сын был еще совсем маленький. Как выяснилось, Регина не могла справиться с режимом Михаила. "Мы живем в определенном графике, исходя из пожеланий маленького человека и наших семейных традиций. В какой-то период на укладывание уходило очень много времени. Порой я рыдала от бессилия", – написала отчаявшаяся молодая мать.

Частично справиться с проблемой Регина Тодоренко смогла после прочтения несколько книг для родителей, в которых объяснялось, что поможет разобраться в потребностях маленького человека. "Перед судорожным укачиванием я начала делать паузу в 3-5 секунд, чтоб выдохнуть, оценить ситуацию , вдохнуть и с полной уверенностью предпринимать что-то", – рассказала секрет телеведущая.

В комментариях к посту другие мамы поделились своими способами укладывания малышей на сон.