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Шоу-бизнес

"Господи! Дай тебе силы": Тарасова обратилась к мужу Заворотнюк в особенный день

Анастасия Заворотнюк с супругом. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня, 6 февраля, день своего рождения отмечает известный спортсмен Петр Чернышев. Поздравила именинника тренер Татьяна Тарасова, причем она не забыла упомянуть и его жену, актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием.
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Петру Чернышеву исполнилось 49 лет. Можно не сомневаться, что прославленного фигуриста поздравило множество людей. Однако публично сделали это единицы. В том числе и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она выложила несколько старых фотографий с именинником и посвятила ему трогательные строки.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Господи! Дай тебе силы. Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя, работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества", – рассыпалась в комплиментах Татьяна Тарасова.

Не смогла она смолчать и относительно той ситуации, в которой сейчас находится семья Петра Чернышева. Летом 2019 года стало известно, что его жена, актриса, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. "Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет, и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю. Твоя ТАТ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в "Инстаграм". Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям, пожелав всего наилучшего, а также выдержки, сил, душевной стойкости и мужества.

Что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк, точно никто не знает. Могли бы прояснить ситуацию ее близкие – помимо мужа Петра Чернышева, старшая дочь Анна, сын Майк или мать Валентина Борисовна. Однако они все упорно отмалчиваются. Это их принципиальная позиция. Родные не хотят делиться никакими деталями, считая, что болезнь актрисы – только их дело.

Автор: 6 февраля 2020, 15:18
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Дорога к церкви, где венчалась Заворотнюк с Чернышевым.
Путешествуем легко в Крыму
v=4aO2JUMcpaw

Поздравляю Петра и Анастасию!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И НЕ БОЛЕЙТЕ!
ПилигримГость
Ответить
Только Пугачева и Галкин настоящая семейная пара ВЕНЧАННЫЕ.
Остальные не семьи, а сводники временщики сожители. В любой момент разбегутся.
Гражданский брак, это не брак это ОБМАН. Хватит дурить народ!
Собчак и Богомолов Венчаны! Тоже того семейка!
ПилигримГость
Ответить
А они венчанные ?
Если не веньчаные этот брак не действительный.
Это как, если бы кошка жила с собакой, говорил старец Николай Рагозин.
РАЗВРАТ ЭТО ВСЁ!
Гость
Ответить
Друзья познаются в беде...
Умница Татьяна Тарасова, нашла нужные и правильные слова.
МИЛЕНА
Ответить
НУ, ЧТО ТАК ДОЛГО?
1

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