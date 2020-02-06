"Господи! Дай тебе силы": Тарасова обратилась к мужу Заворотнюк в особенный день

Петру Чернышеву исполнилось 49 лет. Можно не сомневаться, что прославленного фигуриста поздравило множество людей. Однако публично сделали это единицы. В том числе и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она выложила несколько старых фотографий с именинником и посвятила ему трогательные строки.
"Господи! Дай тебе силы. Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя, работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества", – рассыпалась в комплиментах Татьяна Тарасова.
Не смогла она смолчать и относительно той ситуации, в которой сейчас находится семья Петра Чернышева. Летом 2019 года стало известно, что его жена, актриса, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. "Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет, и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю. Твоя ТАТ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в "Инстаграм". Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям, пожелав всего наилучшего, а также выдержки, сил, душевной стойкости и мужества.
Что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк, точно никто не знает. Могли бы прояснить ситуацию ее близкие – помимо мужа Петра Чернышева, старшая дочь Анна, сын Майк или мать Валентина Борисовна. Однако они все упорно отмалчиваются. Это их принципиальная позиция. Родные не хотят делиться никакими деталями, считая, что болезнь актрисы – только их дело.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться