"Господи! Дай тебе силы": Тарасова обратилась к мужу Заворотнюк в особенный день

Сегодня, 6 февраля, день своего рождения отмечает известный спортсмен Петр Чернышев. Поздравила именинника тренер Татьяна Тарасова, причем она не забыла упомянуть и его жену, актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием.

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