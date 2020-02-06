У новорожденной дочери Миллы Йовович объявилась вторая мать

Эвер поделилась снимками с сестрой в своем инстаграм-аккаунте. Старшие дети актрисы очень ждали рождения младшенькой. Эвер постоянно находится рядом с девочкой и собирается помогать маме заботиться о ребенке.
Милла Йовович отметила, что Эвер является образцовой старшей сестрой. По словам кинозвезды, девушка отчаянно хотела встретиться с малышкой и заботиться о ней. Она уже помогает знаменитой матери во всем по уходу за Ошин и успокаивает, когда та плачет.
Милла Йовович по праву гордится старшей наследницей. "Я уже вижу, что Ошин вырастет не с одной, а с двумя мамашами в нашем доме", – рассказала артистка.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Милла Йовович в третий раз стала мамой. Актриса не стала скрывать дочь и сразу же показала фотографию малышки в своем микроблоге в "Инстаграм". Поклонники уже начали гадать, на кого похожа девочка. Однако поскольку старшие наследницы звезды выглядят как ее точная копия, фанаты уверены, что Ошин тоже будет похожа на мать.
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