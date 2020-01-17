Не вылезает из туалета: раздувшаяся Мила Йовович поразила россиян

Мила Йовович рассказала о самочувствии накануне родов. Звезда Голливуда пожаловалась поклонникам.

Мила Йовович совсем скоро в третий раз станет матерью. В "Инстаграм" актриса описала свое состояние. Она не стала скрывать, что ей очень тяжело. Артистка практически не спит. Знаменитость устала быть беременной.

"У меня лодыжки просто как у слона, боль в спине, боль в бедрах, и я бегаю в туалет каждые 15 минут. А как же сон? О, забудьте. Что очень раздражает, потому что, если ребенок будет такой же крикун, как наша старшая дочь, мы с трудом будем раскрывать глаза в течение следующих нескольких лет!" – написала актриса.

Она пожаловалась, что теперь не знает, когда сможет снова заняться растяжкой и пойти в спортзал. Да хотя бы просто надеть носки, не покраснев от усилий. Однако Йовович добавила, что справится с чем угодно. На фото она предстала лежащей с огромным животом.

Подписчицы живо отозвались на пост звезды. "Я Вас так понимаю. У меня 41-я неделя, а малыш все еще во мне. Я уже так устала, похожа на шар", "А мой малыш так сильно бьет по ребрам! До слез просто", "Аналогично все. Но мы же мамы, все вытерпим", "Простите, что по-русски. Очень тяжело ходить в туалет и завязывать шнурки!" – высказались поклонницы Милы Йовович.

Мила Йовович постаралась ответить россиянкам: "Да. Мне тоже", "Бедняжка..." Напомним, что артистка замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. У пары уже есть две дочери.