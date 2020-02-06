Вскрылись секреты сбежавшей из страны Меган Маркл

В конце прошлого года герцоги Сассекские отказались от королевских титулов и всех привилегий. Семейная пара вместе с девятимесячным сыном Арчи поселилась в поместье в канадском Ванкувере.
Меган Маркл с мужем очень тяжело далось решение об отказе от монарших обязанностей. Однако теперь, на новом месте, они чувствуют себя вполне комфортно, передает Пятый канал.
По словам близкого к знаменитой семье источника, Меган Маркл и Гарри наслаждаются спокойной жизнью, как настоящие домоседы. Инсайдер поделился и подробностями досуга экс-королевской четы. По его данным, пара любит гулять вместе с сыном и собаками в ближайшем парке.
Кроме того, утверждается, что Меган Маркл продолжает заниматься йогой и всерьез увлеклась готовкой. Информатор сообщил, что у супругов очень много планов на 2020 год.
Напомним, что теперь Меган Маркл и ее мужу придется самим обеспечивать себя деньгами. Герцогиня Сассекская надеется стать ведущей реалити-шоу "I Do, Redo" на Netflix. Кроме того известно, что супруга принца Гарри может вернуться к актерской профессии. Ее муж же планирует открыть продюсерскую компанию по производству документальных фильмов.
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