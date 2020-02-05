Впавшего в затяжную депрессию сына Нагиева разыскивают за долги

Отпрыска знаменитости обязали выплатить 141 969 рублей 95 копеек коммунальщикам одного из районов Санкт-Петербурга. Как оказалось, Нагиев-младший долгое время не оплачивал квитанции за газ, тепло и электроэнергию за собственную квартиру в Северной столице. Задолженность росла, копились пени.
30-летний Кирилл Нагиев даже умудрился проигнорировать судебный иск за неуплату услуг ЖКХ. Также с марта прошлого года остаются неоплаченными регулярно приходящие административные штрафы ГИБДД.
Отметим, что сыну шоумена сейчас не до бытовых перипетий. Все свободное время артист проводит в собственном глэмпинге в Карелии, сообщает life.ru.
Таким образом Кирилл Нагиев, судя по всему, лечится от затяжной депрессии. О подавленном состоянии актер заявил сразу после выхода на экраны картины "Холоп". В ленте артист сыграл барского сынка – Алексея. На эту роль Кирилл Нагиев, как он сам говорил, попал случайно. Его позвали заменить артиста, который в последний момент отказался от участия. Добавим, что картина заняла третье место в мировом прокате, очень полюбилась зрителям, и наверное, принесла хороший доход своим создателям.
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