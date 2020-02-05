Кейт Миддлтон посмеялась над лижущим рожок мужем

Пока Меган Маркл и принц Гарри налаживают жизнь на другом континенте, Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают выполнять свои обязанности. На сей раз они отправились в Уэльс, где у них было запланировано несколько встреч с местными жителями. В Сети бурно обсуждают фотографии, которые сделаны в кафе-мороженом, которое посетили венценосные супруги.
Особенно много комментариев получили снимки, где принц Уильям с удовольствием лакомится мороженым в рожке, а Кейт над ним хохочет. "Я любитель шоколада, поэтому попробую оба сорта", – цитируют заявление принца западные СМИ. Он узнал, что в заведении подают мороженое с шоколадной крошкой и шоколадное мороженое в вафельном рожке.
А вот Кейт Миддлтон решила попробовать фирменное ванильное мороженое, которым славится это кафе. Ее муж, увлекшись дегустацией, попытался узнать секрет приготовления холодного десерта, но ответа так и не получил. Не обошлось без комичной ситуации. В какой-то момент Уильям так увлекся поеданием мороженого, что забыл о манерах. Это отметила Кейт, однако ничего не сказала, а только посмеялась. Одобрительными улыбками обменялись и находящиеся в кафе посетители и представители СМИ.
Зато ранее в неловкой ситуации оказалась сама Миддлтон. Во время ее запланированного посещения детской клиники, когда она вышла из машины, поднялся сильный ветер. Прическа Кейт растрепалась, а сама представительница королевской семьи еле устояла на ногах. В какой-то момент к Кейт Миддлтон подбежала девочка, чтобы вручить букет. Герцогиня Кембриджская наклонилась к малышке, и ее юбка задралась из-за сильных порывов ветра. Кейт успела подхватить подол, сделав это настолько изящно, что почти никто не заметил конфуза.
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