Кейт Миддлтон довела общественность до слез

Королевские подданные были вне себя от нетерпения. Им хотелось поскорее увидеть герцога и герцогиню Кембриджских, поэтому они столпились около здания мэрии города. Когда внук Елизаветы II и его супруга появились, люди восторженно закричали.
Возле ковровой дорожки, расстеленной в честь приезда Кейт и ее мужа, находился молодой человек в инвалидном кресле. Миддлтон тут же увидела его и поспешила подойти.
Она обняла юнца и что-то долго нашептывала ему с ласковой улыбкой. Удостоенный такой великой чести, тот не смог сдержать эмоций и разрыдался.
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