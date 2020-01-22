Шестилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма высмеял обитателей королевского дворца

По задумке создателей, комедийный мультипликационный сериал будет носить лаконичное название "Принц". Главный герой, юный сын герцога и герцогини Кембриджских, выступит в роли гида по Букингемскому дворцу. Наследник британского престола познакомит зрителей со своими знаменитыми родственниками и раскроет все их тайны.
Идея создания мультфильма о семье Елизаветы II родилась благодаря инстаграм-аккаунту американского писателя Гари Джанетти. В его микроблоге события вокруг семьи британского монарха поданы с точки зрения шестилетнего Джорджа. На любую новость о семействе Виндзор автор реагирует забавным мемом, созданным на основе фото маленького принца. Мальчик как бы высмеивает обитателей дворца.
"Мы счастливы перенести мир, созданный Гари в Инстаграм, на платформу HBO Max, потому что наши подписчики наконец смогут узнать, что принц Джордж может быть веселым, озорным и удивительно милым", – прокомментировала выход мультфильма Сара Обри из компании HBO Max.
Гари Джанетти уже разработал сценарий для "Принца". Литератор также выступает в качестве продюсера проекта.
Отметим, что актеры, которые озвучат главных героев, уже известны: мультяшному принцу Гарри свой голос подарит голливудская звезда Орландо Блум, Меган Маркл исполнит Кондола Рашад. Роли Кейт Миддлтон и принца Уильяма достались Люси Панч и Ивану Реону. Принца Филипа озвучит Том Холландер, британскую королеву – Фрэнсис де ла Тур. Главный герой Джордж в англоязычном варианте ситкома заговорит голосом автора – Гари Джанетти, сообщает The Hollywood Reporter.
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