Вырвавшаяся из-под опеки Савичева о Фадееве: Эта история не заканчивается

Юлия Савичева более года назад выпорхнула из-под крыла прославленного продюсера Максима Фадеева и стала самостоятельной артисткой. О том, как складывается карьера вокалистки без помощи знаменитого музыкального менеджера, узнали "Дни.ру".

прочитано 787 раз