Вырвавшаяся из-под опеки Савичева о Фадееве: Эта история не заканчивается

"Я уже как год делаю сама все. Со своей командой. И вот 7 февраля мы выпускаем мой новый альбом. У меня впереди тур. Начинается он с середины февраля, потом март и апрель. Вы можете посмотреть в моих соцсетях афишу", – похвасталась Юлия Савичева в интервью.
Артистка не жалеет, что разорвала контракт с музыкальным деятелем. Между тем певица отмечает, что многим обязана Максиму Фадееву.
Продюсер с ранних лет опекал Юлию. Он помог Савичевой стать участницей "Фабрики звезд", подарил хиты "Прости за любовь" и "Высоко", "оформил" поездку на международный вокальный конкурс "Евровидение".
"Для меня это всегда был есть и будет учитель, прежде всего. Он был рядом со мной с моих трех лет. Вы представляете, что это для меня за человек? Эта история не заканчивается, она будет продолжаться и я, как ученик, продолжаю этот путь", – сказала Юлия Савичева "Дни.ру".
Также Юлия Савичева прокомментировала решение Максима Фадеева прекратить сотрудничество со всеми артистами своего лейбла Malfa. В конце октября 2019 года продюсер безвозмездно передал права на песни подопечным, а после с ними распрощался. Музыкант уже собрал новую команду."Ему виднее. Если ему это удобно, если ему так нравится, конечно, почему бы и нет", – сказала Юлия Савичева.
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