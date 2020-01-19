"Лекарства перестают действовать": Савичева ошарашила новостью о страшном недуге

Юлия Савичева поведала, что болезнь сразила ее по возвращении из отпуска. По ее словам, заболевание уже распространилось по Москве и многих "выбило из колеи". Певица отметила, что у нее поднялась высокая температура.
Еще больше артистку напугали врачи, к которым та обратилась за помощью. Медики рассказали, что с вирусом нужно серьезно бороться, поскольку он начал приспосабливаться к лекарствам. При этом если болезнь запущена, могут возникнуть осложнения.
"Сегодня была у врача, рассказывает страшное: "Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну, а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие", – рассказала Юлия Савичева.
Певица посетовала, что болезнь сорвала множество ее планов. Она посоветовала поклонникам беречь свое здоровье и отметила, что намерена "усиленно лечиться".
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