"До свидания": взбешенная Валерия ушла от Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин обнародовал видео, на котором запечатлел Валерию в неожиданном виде. Певица разозлилась на супруга.

Певица Валерия и ее продюсер Иосиф Пригожин много лет вместе. Они по праву считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом супруги не скрывают, что они самые обычные люди с недостатками и достоинствами и в жизни переживали разные этапы в отношениях. Так, Иосиф Пригожин неожиданно для многочисленных фанатов обнародовал которую запись, главной героиней которой стала его жена Валерия.

На ролике видно, что артистка еле сдерживает гнев. "Вообще, мне очень хочется послать Пригожина, очень хочется послать. Но я не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: "До свидания", – заявила взбешенная Валерия, после чего развернулась и ушла. Самое интересное, что вся речь певицы сопровождалась закадровым смехом снимающего ее Иосифа Пригожина.

В подписи к видео он пояснил: "И это на просьбу записать ролик к 1 марта в Доме музыки. Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака". Интересно, что в комментариях многие поклонники высказали недоумение относительно решения Иосифа Пригожина обнародовать их размолвку. "Спросите", – коротко бросила в ответ Валерия на все расспросы.

Интересно, что она написала и самому Иосифу Пригожину, как бы продолжая ссору. "Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки", – обратилась к продюсеру Валерия. Попыталась разрядить напряженную обстановку певица Лолита Милявская. Она отправила продюсеру смайлики и аплодисменты.