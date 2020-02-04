Солнцев нашел новую матку для своей жены-пенсионерки

Гоген Солнцев не теряет надежды стать отцом в браке с Екатериной Терешкович, которая значительно старше его. А возможность получения материнского капитала лишь подстегнула его к активным действиям.

Несмотря на многочисленные скандалы (в том числе и публичные), Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович продолжают жить вместе и даже подумывают о совместном ребенке. В силу возраста – супруга шоумена за 60 – женщина не может выносить и родить малыша естественным путем. Однако пара, вероятно, нашла выход из этой сложной ситуации.

Радостной новостью поделился Гоген Солнцев. "Были с Катей в научно-исследовательском центре, оказывается, сейчас вполне реально на 3D принтере создать полноценную матку! Другой вопрос о том, чтобы после подсадки ее в организм она прижилась (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал шоумен.

Он признался, что они с Екатериной "задумались над этим моментом". "Ведь, если у меня будет ребенок, а он будет первый, я получу от государства 450.000 мат. капитала!!!" – объявил фрик. В доказательство того, что у них с Терешкович наладились отношения, Солнцев обнародовал фотографию, на которой запечатлен с немолодой супругой.

Ранее пара не скрывала, что переживала кризис: Гоген утверждает, что Екатерина пристрастилась к алкоголю, и ему пришлось поместить ее в клинику. Однако женщина там не долечилась – она сбежала из больницы при первой же возможности. Впрочем, раз если сейчас супруги задумались о прибавлении в семействе, то Терешкович удалось побороть свою пагубную зависимость.