Голый и влажный: провокационные фото 200-килограммового сына Сафронова довели до тошноты

На Занзибар Лука Затравкин отправился, чтобы отвлечься от горестных мыслей. Конец 2019 года и начало нового выдались для него непростыми. У мужчины обнаружились проблемы со здоровьем и депрессия. Плохое настроение было связано в том числе и с негативом, с которым сын художника Никаса Сафронова столкнулся после того, как застрял и был заснят на видео в туалете самолета.
Позже Лука заболел. Но любимую работу все равно не оставил. "Несмотря на температуру, я на антибиотиках отработал массу новогодних концертов, елок", – сообщил Затравкин. Отдых в экзотической стране пошел ему на пользу. Мужчина насладился едой, водой, солнцем и сафари. Радостью он поделился с подписчиками своей странички в "Инстаграм". Затравкин выложил несколько фото, продемонстрировав фигуру в свободной футболке и шортах. А на одном снимке предстал топлес.
Плохие комментарии его не волнуют. "Методом проб и ошибок понял: главное, что нравится людям, – это я сам, мое тело, мой юмор. На гадости не обращаю внимания. Ведь у людей, которые их пишут, всякое может быть в жизни.... И они хотят просто кого-то ущипнуть, потому что самим больно. Отношусь с пониманием и сочувствием. Самые мерзости исходят от тех, у кого закрыта страница", – цитирует Луку Затравкина Starhit.
А вот некоторых пользователей Сети эти кадры буквально довели до тошноты. Фанаты высказали возмущение и попросили сына Никаса Сафронова поберечь их глаза и нервы. Другие поклонники посоветовали пианисту, чей вес составляет более 200 килограммов, все же похудеть. Дескать, лишний вес крайне негативно скажется на его здоровье в будущем.
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