Застрявшего в унитазе сына Никаса Сафронова избили в клинике

В своем инстаграм-аккаунте сын Никаса Сафронова – Лука Затравкин – рассказал жуткую историю, которая приключилась с ним в одной из московских клиник. Музыкант заявил, что стал жертвой нападения.
Затравкин, как и его отец-художник, является творческой личностью – он играет на рояле. Мужчина поведал, что его часто приглашают выступать на различных мероприятиях, как бесплатно, так и за деньги. По словам пианиста, в этот раз его пригласили сыграть на открытии одной из московских клиник на коммерческой основе.
Однако на деле все оказалось подстроенной "подставой". Как утверждает сын артиста, западню ему устроила доктор Марият Мухина, которая раньше была лечащим врачом продюсера Бари Алибасова. Из-за нее, по словам Луки, он встретился лицом к лицу с известным шоуменом Стастом Барецким, который вел себя агрессивно и напал на него с кулаками.
Сын Никаса Сафронова заявил, что Барецкий успел нанести ему удар в плечо. При этом отвечать на вопиющую выходку пианист не стал.
"Один из ударов пришелся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру", – написал Затравкин.
Напомним, что не так давно сын Никаса Сафронова оказался в не менее курьезной ситуации. Из-за своих габаритов он не смог выбраться из туалета в самолете, когда тот начал снижаться. Свидетели происшествия рассказывали, что сидя на унитазе, мужчина бил по стенам, истошно выл и царапал дверь.
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