Рустам Солнцев разгромил Александра Панайотова

Свое мнение на этот счет высказал шоумен Рустам Солнцев. По его мнению, эта просто провальная идея.
"Если проанализировать всех победителей последних лет, то ясно видна тенденция на яркую самобытность, неповторимость образа и, прошу прощение за гуманистический пафос, харизму. Панайотов, хоть тушкой, хоть чучелком в эти рамки ну никак. Он вокалист? Да! Но артист всратый. А это, как оказалось, самое важное. Артистизм, актерство, умение отыграть трехминутный трек так, что все верят в ту просрочку, которую ты втюхиваешь. Этот дар у него отсутствует", – заявил Рустам.
Именно поэтому Солнцев считает Панаотова слабым представителем российского шоу-бизнеса. Ведь мало обладать исключительно вокальными способностями, необходимо уметь делать из выступления захватывающее зрелище.
"Вы бы пошли на его сольник? Не уверен. "Леди дождя" слушать!? Не канает. Знаете, на фоне его назначения, даже поющая те ноты, которых не существует в природе, Оля Бузова, выглядит лучиком. Да-да. Понимая свою тотальную профнепригодность, Оля со страху облажаться газанула бы так, что мы бы охнули или орнули. Одно из двух. В любом случае, одно важное условие с Панайотовым соблюдено – он в радужном профсоюзе, а для "Евровидения" это важно. Жаль, что не нашлось в стране кукленка поинтереснее, во всей большой стране. Нас ждет унылый Панайот", – резюмировал Солнцев.
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