"Ирунь, оденься": Крутой отреагировал на обнаженную Дубцову

На личной странице бывшей участницы "Фабрики звезд" появился новый портрет. Девушка в красном освещении с растрепанной прической томно смотрит в сторону и закусывает губу.
Ирина Дубцова загадочно подписала публикацию: "02.02.2020. Пусть все сбудется". Кадр она сопроводила хэштегом "#хочумогуделаю". Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив прикрыться. "Ирунь, оденься, и все сбудется, отвечаю!" – пошутил 65-летний Народный артист России.
"Ирочка! Пусть сбудутся все твои мечты, которые еще не осуществились! И самое главное, пусть все близкие будут здоровы и счастливы", – пожелал один из поклонников. Другие подписчики также положительно отреагировали на снимок, отметив красоту Ирины Дубцовой: "Изящные плечи", "Вы шикарная", "Женщина-вамп".
Напомним, певица воспитывает сына-подростка от брака солистом группы Plazma Романом Черницыным. Пара уже давно не вместе, но бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.
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