Звезда сериала "Домашний арест" чуть не ослепла

Павел приходит в себя после операции, поэтому вынужден носить очки с особенными линзами. Они помогают глазам восстановиться. Актер решился обратиться за помощью специалистов и устранить дискомфорт из-за плохого зрения.
На красной дорожке "Золотого орла" многие заметили у Деревянко на веках пластыри и предположили, что это следы пластики. Однако мужчина опроверг информацию.
"Я сделал коррекцию на глаза, она дает острое зрение. Вчера провели операцию, а сегодня я уже здесь", – сказал артист. Как он рассказал изданию Starhit, процедура обошлась примерно в 60 тысяч рублей. После нее актеру нужно несколько суток соблюдать режим и избегать физических нагрузок.
Звезда сериалов "Оттепель" и "Домашний арест" поделилась, что скоро приступит к работе над новым проектом. Также его ждут перемены в личной жизни. После десяти лет отношений Павел решил жениться на матери своих детей Дарье Мясищевой. У пары подрастают две дочери, и, по слухам, недавно родился долгожданный сын. Однако Деревянко не комментирует прибавление в семействе.
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