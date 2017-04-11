Павла Деревянко выгнали из-за хулиганства

Актер уверен, что все могло сложиться иначе. Но теперь свои детские мечты он реализует в дочерях.

У Павла Деревянко подрастают две дочери – семилетняя Варвара и трехлетняя Александра. Вместе со старшей актер и пришел на вручение детской премии "Главные герои". "Я очень любящий отец, но могу быть и строгим, когда это требуется, – заверил Павел корреспондента Dni.Ru. – Дочерей я учу разным хорошим вещам и в первую очередь – быть свободными".

"У Варвары большие склонности к спорту, она очень хорошо играет в теннис и подает большие надежды, опережая своих сверстниц, – похвастался артист. – А прошедшей зимой она впервые стала на лыжи и сразу же прокатилась по "красной" и "черной" трассе (трассы для для продвинутых, отличаются повышенной крутизной и пользуются спросом у любителей горных лыж со стажем. – Прим. ред)".

Публикация от Pablo Derevyanko (@pablo_derevyanko) Апр 10 2017 в 10:28 PDT

Вспомнил актер и о собственном детстве. "У меня не было таких возможностей, как у сегодняшних ребят, – вздыхает Павел. – Ни на лыжах я не ходил, ни в теннис не играл, именно поэтому я был дворовым хулиганом из Таганрога. Меня часто выгоняли из класса за плохое поведение, порой вызывали родителей в школу. Но, возможно, если бы возле дома была какая-нибудь трасса, все сложилось бы иначе. Родители твердили мне, что главное – найти свое дело в жизни".

Отметим, родители актера всю жизнь проработали на местном заводе "Красный котельщик", чтобы обеспечить Павлу и его старшему брату Александру достойную жизнь. Конечно же, они думали, что сыновья также окончат училище и пойдут по их стопам.