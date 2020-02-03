Теряющему силы Григорию Лепсу сделали операцию

Григорий Лепс считается одним из самых успешных и востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе. Известие об операции стала полной неожиданностью для его многочисленных фанатов.

Как и для многих представителей отечественного шоу-бизнеса, январь является для Григория Лепса месяцем каникул. Прославленный исполнитель вместе с супругой Анной отдыхал в одном из самых престижных районов Италии, куда, как только что выяснилось, прибыл из Франции, где ему сделали операцию.

В парижской клинике Григорий Лепс перенес хирургическое вмешательство на голосовые связки под общим наркозом. Отметим, что это уже третья операция за последние 12 месяцев – в мае и в июле 2019 года артист уже ложился под нож хирурга, и тогда признался, что это – вынужденные меры. Мол, с возрастом все сложнее работать в том же бешеном ритме и при этом не переставать совершенствоваться в профессии. "Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", – цитирует Григория Лепса Starhit.

Кстати, тогда, летом, исполнитель вернулся к работе буквально через десять дней после проведенного хирургического вмешательства. Тогда Григорий Лепс дал концерт в столичном концертном зале, который приурочил к своему дню рождения. По всей видимости, и в этот раз певец не даст себе долгой передышки – уже на 11 февраля у него запланирован концерт в Ростове-на-Дону.

В интервью Григорий Лепс признавался, что если бы у него была возможность хорошенько восстановиться, он бы этим занялся в Крыму. "Для восстановления там прекрасные условия – горный воздух смешивается с морским. Много прогулочных троп, что хорошо и для сердечной мышцы, и для легочного аппарата. Взял бы с собой непременно педагога по вокалу. А вот телефон бы оставил дома", – высказал пожелание исполнитель.