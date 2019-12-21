Лепс задумал покорить "Евровидение" с помощью своего воспитанника

Григорий Лепс представил россиянам нового претендента на представление России на "Евровидении". Им стал Александр Панайотов.



О планах молодого протеже знаменитого певца давно ходили слухи. Правда, россияне все равно гадали – кто же поедет в Роттердам в 2020 году? Будет ли это Дима Билан, желающий в третий раз опробовать свои силы, или же Ольга Бузова, которая уже изъявляла желание спеть на международном конкурсе? По мнению эксперта, скорее всего, представлять Россию будет Александр Панайотов.

"По данным от моего достоверного источника, о желании Панайотова представлять Россию на "Евровидении-2020" на Первом канале хорошо осведомлены. По имеющимся у меня сведениям, Григорий Лепс, продюсер Александра, уже сообщил руководству канала, что Панайотов полностью готов и хочет представить Россию на "Евровидении" в будущем году", – рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в разговоре с корреспондентами ФАН.

Он отметил, что поддержка Лепса является достаточно серьезным основанием для поездки в Нидерланды. По мнению эксперта, Александр имеет все шансы представить страну на главном вокальном состязании. Он добавил, что продюсеры других артистов тоже могли связаться с руководством Первого канала, и не исключено, что после нового года претендентов будет больше.

"Лично я не сомневаюсь, что именно Панайотов является идеальным кандидатом на "Евровидение" от России. Судя по высказываниям в СМИ, не сомневаются в этом также Наталья Подольская и Владимир Пресняков-старший. Ну что ж, остается дождаться решения Первого канала, а также, будут ли в итоге Филипп Киркоров и его Dream Team помогать Панайотову, если его кандидатуру утвердят", – добавил спикер.