Особняк за 7 миллионов: стало известно о планах Принца Гарри и Меган Маркл после побега

Как сообщалось ранее, бывшие члены семьи Елизаветы II Гарри и Маркл вместе со своим новорожденным сыном Арчи отправились в Канаду в поисках счастья. Но оказалось, что у супругов внезапно изменились планы и теперь они "положили глаз" на роскошный особняк в Малибу. Видимо Гарри и Маркл решили жить в более теплом местечке.
Источник британского таблоида The Sun сообщает, что стоимость такого дома достаточно высокая – семь миллионов долларов. Особняк расположен вдали от центра, имеет три этажа и пять спален, с живописной террасой с видом на задний двор. Кроме этого, на территории есть паркова и небольшой садик.
Сообщается, что этим особняком раньше владел актер Дэвид Чэрвет, который прославился благодаря киноленте "Спасатели Малибу".
Напомним, Елизавета II отказала Гарри и Меган использовать факт королевского происхождения в коммерческих целях. Поскольку они отказались от обязанностей семьи, королева посчитала недопустимым использовать титулы для создания собственного бренда.
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