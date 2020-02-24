"Рожи – пошлые": группу "Фабрика" оплевали за непристойный вид

В своем микроблоге в "ЖЖ" светский обозреватель отметила, что снимками для журнала "Maxim". "Лобки позавчера выбриты, рожи – пошлые", – высказалась Миро.
По ее словам, певицы из группы "Фабрика" в кокошниках подобными фотографиями как бы приглашают иностранных туристов попробовать "национальные прелести" наших соотечественниц. Вместе с тем, блогер призвала критиков задуматься: разве не этот вид символизирует несчастную русскую бабу, которая хочет жить за счет своих прелестей?
По ее словам, француженка делает карьеру в бухгалтерии, американка – в адвокатской конторе. А наши соотечественницы накрасятся, как падшие женщины и ждут, когда их возьмут замуж.
При этом Миро добавила, что сейчас далеко не все такие "матрешки".
Есть россиянки, которые хотят жить своим трудом. По словам блогера, ей тоже не
нравятся лица солисток группы "Фабрика". Но, по ее словам, эти "Марфушеньки"
составляют немалый процент россиянок, поэтому удивляться нечему.
Напомним,
солистка группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала мамой в 35 лет. В марте
2019 года она родила дочь от актера Кирилла Сафонова, с которым счастлива в
браке. Певице довольно быстро получилось прийти в форму после родов – спустя
три месяца она показала фигуру в "Инстаграм".
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