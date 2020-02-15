Эгоистка Меган Маркл оставила британцев без работы

Это произошло после того, как герцоги Сассекские объявили, что решили закрыть свой офис во дворце. В итоге были уволены работавшие там сотрудники.
Для ничего не подозревавших британцев увольнение стало полной неожиданностью. Ведь после отъезда Гарри с Меган Маркл в Канаду, они продолжали трудиться. Все они работали над поиском способов обеспечения финансовой независимости для супругов, сообщает Daily Mail.
Известно также, что уволенная Маган Маркл команда отличалась исключительным профессионализмом и безграничной преданностью принцу Гарри с супругой. Они были готовы в любое время суток выступить в поддержку монаршей четы или решить какую-либо экстренную проблему.
Увольнение стало шоком для многих еще и потому, что формально принц и Меган Маркл еще не выбыли из состава королевской семьи. Их окончательный переход в новый статус должен завершиться только весной. Так что пока Елизавета еще в праве призвать Гарри с женой обратно из Канады, где они пока обосновались.
Отметим, что удар от Меган Маркл стал очень чувствителен для уволенных. Дело в том, что лишь немногим их них удалось подыскать новую достойную работу.
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