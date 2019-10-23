Бритни Спирс показала кувыркание с мужчиной

Уж что за последнее время с исполнительницей только не случалось. Были и суды, и лечение в психиатрической клинике, и наркотики, и семейные дрязги. Тем не менее, Бритни удалось сохранить спокойствие и не потерять былую форму. Женщина призналась, что занятия спортом совместно с любимым человеком помогли ей пережить тяжелые времена.
Молодой человек по имен Сэм Асгари окружил певицу не только заботой и теплом. Под его чутким руководством Спирс смогла укрепить тело после всех жизненных перипетий, а как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Теперь знаменитость регулярно публикует на своей странице в "Инстаграм" фото и видео совместных занятий.
Не изменила традиции она и в этот раз. Недавно звезда выложила новый ролик, где занимается вместе с возлюбленным. Он учит Бритни правильно делать кувырки, сальто и выполнять другие физические упражнения. Все происходит на фоне яркой зеленой лужайки и бассейна. Конечно, во время сальто есть вероятность свалиться в воду, однако Асгари страхует певицу.
Примечательный ролик Бритни подписала так: "Это был прекрасный год, с тех пор, как я занялась гимнастикой... лол. Такой прекрасный день, чтобы поиграть и позаниматься с этим парнем. Как вы можете видеть, моя спина слишком напряжена во время хождения на руках. Он (Сэм Асгари – прим. ред.) пытается меня расслабить, и он великолепен. Какой прекрасный день".
За несколько часов публикация набрала более миллиона "лайков". Многие высказались о том, что Бритни находится в прекрасной форме.
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