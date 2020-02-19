"Могу ему навредить": близкий человек рассказал о состоянии тяжелобольного Андрея Губина

Еще пару лет назад появилась информация о том, что якобы Андрей Губин работает в студии, записывая новые песни. Тем самым певец готовится вернуться на сцену с новым материалом. Однако не успели многочисленные поклонники порадоваться этой новости, как Андрей Губин опроверг эти данные. Впрочем, саунд-продюсер Тарас Ващишин заявил, что певец сделал это специально.
Кстати, именно благодаря Тарасу и пошли слухи о возвращении Андрея Губина на эстраду. Тогда он опубликовал фотографию, на которой запечатлен с исполнителем таких хитов как "Лиза", "Ночь", "Мальчик-бродяга". В подписи Ващишин сообщил, что у него есть "хорошие новости" и намекнул, что артист "вернется".
От своих слов саунд-продюсер не отступает. "Дела у Андрея обстоят нормально, идет работа", – коротко сообщил Тарас Ващишин, объяснив, что не будет распространяться подробнее на эту тему, потому что это "мешает творчеству" Андрея Губина. Однако близкий к исполнителю человек пообещал, что как только все будет готово, это представят обществу.
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