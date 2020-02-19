"Родился ребенок": 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о счастье

Ирина Безрукова рассказала о личной жизни. Она объяснила, что для нее счастье, и почему ее боятся мужчины.

2015 год стал поворотным для Ирины Безруковой. Весной погиб ее единственный сын Андрей, а осенью она оформила развод с популярным актером Сергеем Безруковым. С тех пор точно никто не знает, что происходит в личной жизни артистки. Сама Ирина предпочитает не распространяться на эту щекотливую тему.

Тем не менее, в свежем интервью Безрукова дала понять, что готова к новым отношениям, вот только подходящих мужчин не так уж много. Многие представители противоположного пола ее попросту боятся. "Пока не встретила достойного. Я девушка разборчивая, и мне не все равно. Так-то я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются и в основном только поглядывают", – сообщила Ирина Безрукова. При этом актриса призналась, что ее привлекают несуетливые, неистеричные мужчины.

Актриса воспринимает счастье как сиюминутное состояние. "Вдруг человек встретил того, кого не ожидал встретить, из детства, например. Родился ребенок – и сразу всплеск эмоций. Это секунды. Потом начинается обычная жизнь, но вот эти моменты и есть счастье", – объяснила артистка.

Ирина Безрукова призналась, что рассматривает возможность написать автобиографическую книгу. Она рассказала, что и раньше ей поступали такие предложения, но она их отметала, считая, что ей нечем поделиться с людьми, полагая, что "не такая уж величина". Но сейчас все изменилось. "Я вдруг подумала, что мой жизненный опыт может поддержать людей, которым непросто. Сейчас серьезно размышляю на эту тему и думаю, что в книге все же есть необходимость", – цитируют актрису "7 Дней".