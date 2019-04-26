Безрукова показала свою гладкую лисичку
В столице завершил свою работу ММКФ – Московский международный кинофестиваль. Множество знаменитостей отметилось на церемонии закрытия, особое внимание СМИ уделило красной дорожке, по которой продефилировали гости в роскошных, а местами – неожиданных – нарядах.
Однако актриса Ирина Безрукова буквально ошеломила публику. Одна из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа появилась на ковровой дорожке в необычном платье от дизайнера Алены Ахмадуллиной. Наряд на чехле выполнен из легкой прозрачной ткани благородного коричневого цвета. Причем одно плечо Ирины Безруковой оказалось обнажено.
Изюминкой платья стала расшитая бисером лисичка, как бы двигающаяся от плеча по груди вниз. Завершили образ убранные в высокую прическу волосы и светлые замшевые туфли. Судя по комментариям в Сети, платье Ирины Безруковой оказалось самым необычным на красной дорожке закрытия ММКФ.
Интересно, что Ирину Безрукову сопровождал председатель жюри основного конкурса, южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Приняв в день открытия ММКФ из рук президента фестиваля Никиты Михалкова золотую цепь председателя жюри, он не пожалел времени и сил: и днем, и вечером был среди участников фестиваля. Кстати, на церемонии открытия Ким Ки Дук получил приз за вклад в мировой кинематограф.
Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Люди плачут, думая об участи ребенка
В имущественном споре поставлена жирная точка
Актер поделился переживаниями в соцсетях
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
Почему осуждают?
дочь строит глазки моему мужу
О размере, ... нравится девушкам
Вопрос админу
Ищу девушку
Не предложил выплатить мою ипотеку
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
гиперактивные дети,что это?