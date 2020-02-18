У оставившего Бледанс с особенным сыном Семина родился второй ребенок

В браке с Эвелиной Бледанс у продюсера Александра Семина родился сын Семен. У мальчика был диагностирован синдром Дауна, однако знаменитости смело взялись за воспитание и адаптацию ребенка. К сожалению, спустя несколько лет брак пары рухнул. В 2017 году Эвелина и Александр оформили развод. Семен остался жить с мамой, но и с отцом видится регулярно. Помимо работы и воспитания наследника, Александр Семин уделяет время благотворительности и является членом правления фонда помощи хосписам "Вера".
В начале декабря продюсер женился на своей возлюбленной Марине Ментусовой. 14 февраля у них родилась дочь Вера. Радостной новостью поделилась сама новоиспеченная мамочка. Она обнародовала фото, сделанные сразу после появления девочки на свет. На снимке новорожденная на руках у отца. По всей видимости, Александр Семин присутствовал на родах. "Салют, Вера!" – написала Марина Ментусова на страничке в "Фейсбук".
У себя в инстаграм-аккаунте Марина опубликовала лишь снимок, где крупным планом снята целующей супруга. "14 февраля обрело смысл. родительдляверы (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала супруга Александра Семина. Марина уточнила, что рожала в Клинике акушерства и гинекологии им. И. М. Сеченова.
Таким образом, у семилетнего Семена появилась единокровная сестра. Как передают "7 Дней", в Сети Эвелина Бледанс пока не поздравила бывшего мужа с прибавлением. Напомним, что пару лет назад актриса сделала ЭКО, потому что мечтала о дочке. Однако попытка оказалась неудачной.
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