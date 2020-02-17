"Просто скулил": Игорь Крутой признался в огромном страхе

По словам композитора, первый раз страх он почувствовал рядом с матерью. Светлана Семеновна везла маленького сына в лагерь, и тот испытал настоящий шок.
Игорю Крутому до сих пор тяжело вспоминать, как матери внезапно стало плохо. Они шли через сосновый лес, и вдруг у нее закололо в сердце. Мальчик испугался, что может навсегда потерять маму. "Я оцепенел от ужаса и просто скулил, бегая вокруг", – цитируют знаменитость "7Дней".
Композитор рассказал, что в свои 86 лет Светлана Семеновна живет полноценной жизнью. В помощниках не нуждается, справляется со всеми делами самостоятельно. Кроме того, несмотря на преклонный возраст, она любит путешествовать.
Светлана Семеновна утверждает, что вторая половина ее жизни намного интереснее первой. По словам Игоря Крутого, у матери огромное сердце. Отметим, что уже 40 лет она живет без супруга, который скончался от тяжелой болезни. Мать Игоря Крутого больше не вышла замуж, посвятив себя детям и внукам.
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