Поклонники в шоке: Крутой с "корешем" Шнуровым оказались в эпицентре цунами

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в очередной раз меняет "прописку". Прежде он проходил в Юрмале, потом переехал в Сочи, а в этом году в конце августа пройдет в Казани. Судя по всему, поменяется и формат мероприятия, поскольку теперь в команде композитора и продюсера Игоря Крутого будет скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

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