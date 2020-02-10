Поклонники в шоке: Крутой с "корешем" Шнуровым оказались в эпицентре цунами

"Мы с моим корешем такое задумали, что самим страшно, – уверяет Игорь Крутой. – Идет даже не волна, а цунами!". "Я становлюсь кризис-менеджером этого фестиваля, – вторит ему Сергей Шнуров. – Те, кто были старыми, станут новыми. Те, кого не было, прибудут к нам. Конец кризису!".
В Сочи же, хотя "Новой волны" и не будет, скучать курортникам не придется. Жители олимпийской столицы просят Владимира Киселева продолжить серию бесплатных концертов "Звезды Русского Радио". Продюсер обещал подумать.
Высказался он и по поводу коллаборации Крутого со Шнуровым. "Теперь я могу спать спокойно, будучи полностью убежденным, что Шнур преодолеет кризис при наличии рядом такого известного продюсера, как маэстро. Он не подведет, как было с сестрами Толмачевыми, например. Уверен, Крутой точно обеспечит ему выход. За будущее Шнура можно быть спокойным".
Напомним, в прошлом году Крутой и Киселев обменивались колкостями, публиковали открытые письма друг к другу и "делили" артистов. Впрочем, многие смогли усидеть на двух стульях и успешно выступить на двух конкурирующих музыкальных мероприятиях, которые порой проходили параллельно на разных сценах.
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