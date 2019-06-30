Исхудавший Крутой поразил болезненным видом
Игорь Крутой умеет и любит посмеяться над собой – что и привлекает к нему поклонников. Однако на сей раз подписчики композитора в Instagram, хотя и посмеялись над шуткой, но и выразили беспокойство.
На снимке композитор предстал в образе "блатного" – в потрепанной тельняшке и с набитой на руке татуировкой. Игорь Крутой сразу успокоил подписчиков – отметив, что "наколка" временная, ее пришлось сделать для съемок. Проект, в котором участвует композитор, он называть не стал - решив, что это станет сюрпризом для фанатов.
"Вечер пятницы. Прикол с татуировкой на съемках", – подписал фото 64-летний композитор.
Поклонники не скупятся на одобрительные комментарии и "лайки". В то же время, многие выразили обеспокоенность исхудалым видом композитора - подписчики решили, что он болезненный.
Несколько лет назад Игорь Крутой победил рак. Болезнь не возвращается, однако периодически возникают слухи, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, информация каждый раз оказывается недостоверной.
Отмечается, что врачи давно назначили Игорю Крутому специальную диету. В результате за последние пару лет композитор потерял в весе более 20 килограммов, пишет "7Дней".
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