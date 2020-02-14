Смешанная с грязью Валерия сделала заявление

Исполнительница без сожалений рассталась с длинными волосами. Теперь у артистки стрижка шегги, которая сейчас в тренде.
Большей части аудитории понравился новый образ звезды. По их словам, Валерия стала выглядеть не только моложе, но и игривее.
Накануне певица вновь подверглась нападкам хейтеров. Все из-за того, что светская львица опубликовала запись своей тренировки из спортзала. На видео она запечатлена в черной футболке и велосипедках того же цвета. Волосы звезды были распущены.
Это вызвало недоумение у фанатов. Они стали учить Валерию тому, как надо выглядеть во время занятий спортом, и буквально втоптали ее в грязь. Прежде всего они обратили внимание на прическу артистки. Злопыхатели заявили, что певица не закалывает волосы, потому что приезжает на фитнес не ради занятий, а для фотосессии. Другие отметили, что исполнительница, судя по всему, просто-напросто стесняется своего внешнего вида, если собирает шевелюру в хвост.
"Меня разоблачили. Отпираться бессмысленно. Открылась страшная правда. Господи, сколько же рекомендаций! Пожалуй, заведу отдельную рубрику "Советы читателей", – едко высказалась певица Валерия.
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