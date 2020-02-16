Брошенная сыном Шукшиной мать его ребенка просит милостыню на билет

О своем тяжелом положении 21-летняя девушка не так давно рассказала на шоу Андрея Малахова. Там она обрушилась с критикой на семью артистки, которому оставила на попечение маленького Марка из-за жизненных трудностей. Мария Шукшина заботится о внуке и по сей день.
Также стало известно, что Фрейя Зильбер имела пагубное пристрастие к алкоголю и наркотикам. Из-за этого родные актрисы выступали против ее общения с сыном и бывшим возлюбленным. Они считали, что Фрейя оказывает негативное влияние на молодого человека.
СМИ писали, что Зильбер прошла лечение от зависимости в клинике и вернулась к нормальной жизни. Ей приходилось трудиться уборщицей и работать в такси, однако ее финансовое положение оставалось плачевным. В надежде увидеть сына девушка обратилась к подписчикам в своем инстаграм-аккаунте.
"Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет! Хотелось бы чтобы и на подарок хватило ему, но основное это дорога туда и номер в отеле, где я с ним проведу время", – написала бывшая невестка Марии Шукшиной.
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